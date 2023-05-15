Мир 15 мая 2023, 16:23 Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая ЦИК Турции назначил второй тур президентских выборов на 28 мая РИА «Новости»

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В Турции состоится второй тур президентских выборов, заявили в Высшей избирательной комиссии страны, сообщило РИА «Новости». Голосование пройдет 28 мая.

После подсчета бюллетеней на участках в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу — 44,88%, Синан Оган — 5,17%. Специалисты не подсчитали результаты волеизъявления 35 тысяч человек, проголосовавших за границей.

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«Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая», — отметил председатель комиссии Ахмет Йенер и добавил, что это произойдет впервые в истории Турции.

Явка на выборы составила 88,92%. Во втором туре за президентское кресло поборются Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Победителем станет тот, кто наберет простое большинство голосов.

Россия внимательно наблюдает за выборами в Турции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, РФ надеется на продолжение двустороннего сотрудничества.