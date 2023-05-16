Мир 16 мая 2023, 21:30 «Мы не продавали мечты». Эрдоган впервые после первого этапа выборов выступил публично Президент Турции Эрдоган впервые после первого тура выборов ответил на вопросы журналистов YouTube

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Впервые после первого тура президентских выборов на вопросы журналистов ответил действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В совместном интервью местному телеканалу CNN и каналу D он рассказал, как оценивает ход голосования и какую кампанию будет проводить перед вторым туром.

Эрдоган поблагодарил соотечественников за рекордную посещаемость, которая составила около 90%.

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«У нас был большой праздник демократии, достойный нашей Турции», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что не планирует проводить митинги в рамках второго предвыборного тура, но допустил, что можно устроить сбор в точке интеграции — в пострадавших от землетрясения районах.

«Мы всегда были искренни по отношению к своему народу. Мы не продавали мечты. Мы никогда не недооценивали умы нашей нации. <…> После того, как мы получим разрешение от нации, мы воплотим все это в жизнь», — подчеркнул Эрдоган.

На первом этапе президентских выборов Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — чуть более 45%. Второй тур выборов главы государства состоится 28 мая.