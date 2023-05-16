16 мая 2023, 21:30
«Мы не продавали мечты». Эрдоган впервые после первого этапа выборов выступил публично
Президент Турции Эрдоган впервые после первого тура выборов ответил на вопросы журналистов
Впервые после первого тура президентских выборов на вопросы журналистов ответил действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В совместном интервью местному телеканалу CNN и каналу D он рассказал, как оценивает ход голосования и какую кампанию будет проводить перед вторым туром.
Эрдоган поблагодарил соотечественников за рекордную посещаемость, которая составила около 90%.
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«У нас был большой праздник демократии, достойный нашей Турции», — заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что не планирует проводить митинги в рамках второго предвыборного тура, но допустил, что можно устроить сбор в точке интеграции — в пострадавших от землетрясения районах.
«Мы всегда были искренни по отношению к своему народу. Мы не продавали мечты. Мы никогда не недооценивали умы нашей нации. <…> После того, как мы получим разрешение от нации, мы воплотим все это в жизнь», — подчеркнул Эрдоган.
На первом этапе президентских выборов Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — чуть более 45%. Второй тур выборов главы государства состоится 28 мая.
Турция
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