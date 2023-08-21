Мир 21 августа 2023, 14:35 «Пока не в НАТО». Швеция открестилась от поставок истребителей Gripen на Украину Премьер-министр Кристерссон: Швеция не планировала поставлять Gripen на Украину Официальный сайт президента Украины

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Швеция присоединилась к «коалиции F-16», но не намерена отправлять на Украину свою авиатехнику. Истребители Gripen пригодятся ей для защиты собственной территории, заявил телеканалу TV4 премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

«Мы сделаем все, чтобы поддержать их (ВСУ — прим. ред.) авиацией, но пока новых обязательств по предоставлению шведских самолетов Украине нет. <…> Швеция — географически большая страна, мы должны защищаться, и мы пока не в НАТО», — сказал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стокгольм и Харпсунд, встретился с Ульфом Кристерссоном и попросил истребители Gripen. Премьер-министр объяснил прямолинейность гостя тем, что у него нет времени на светские беседы, и пообещал помогать, но отказал в просьбе об авиатехнике. Вместо этого Швеция пообещала развернуть производство боевых машин.

Ульф Кристерссон заявил, что такое решение позволит сохранить баланс между тем, что Швеция сможет передать киевскому режиму и оставить для собственных нужд. По его словам, достаточно того, что Швеция присоединилась к «коалиции F-16», чтобы в сотрудничестве с 14 странами обеспечить Украине возможность летать.

Владимир Зеленский также побывал в Дании, где посидел в кресле истребителя F-16, и Нидерландах, которые согласились передать 42 самолета.