Мир 19 августа 2023, 21:45 Названы условия для передачи Украине шведских истребителей Пресс-секретарь Зеленского: Швеция пока не давала согласия передать ВСУ истребители РИА «Новости»

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Украина пока не получила согласия от Швеции на передачу истребителей JAS Gripen. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире украинского телеканала «Рада».

«Теоретически до этого остается три шага. Сейчас тестирование самолетов, потом тренировка, потом политическое согласие и лишь потом предоставление этих самолетов. Пока это теоретически. Смотрим, что можем сделать», — заявил Никифоров.

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В субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию с рабочим визитом. Темой переговоров стало усиление ВСУ «на земле и в небе», уточнил глава государства.

Позже на пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что пилоты ВСУ приступили к тренировкам на шведских истребителях.

В этот же день украинское Минобороны сообщило, что началось обучение пилотов на американских истребителях F-16.