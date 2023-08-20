Мир 20 августа 2023, 15:35 Нидерланды поставят Украине более 40 самолетов F-16 Зеленский договорился с Нидерландами о поставках 42 самолетов F-16 United States Air Force

Читать 360tv в

Украина получит от Нидерландов 42 многоцелевых истребителя F-16. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. Договорились с Рютте о 42-х самолетах, которые предоставят Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!» — написал он.

Реклама

В воскресенье Зеленский с рабочим визитом посетил Нидерланды, где встретился с премьер-министром Марком Рютте. После переговоров Зеленский объявил о прорывной договоренности по поставкам F-16 украинским военным.

Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина не получит американские истребители в 2023 году.

Также американские СМИ заявляли, что контрнаступлении украинских военных в зоне боевых действий истребители F-16 не сыграли бы никакой решающей роли.