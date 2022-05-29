«Пока я президент». Эрдоган заявил о неудачных переговорах с Финляндией и Швецией по НАТО

Делегации Финляндии и Швеции в ходе переговоров с представителями Турции о вступлении в НАТО оказались неискренними. Итоги встречи можно признать неудачными. Как сообщило агентство Anadolu, так оценил прошедшую встречу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что встреча прошла не на том уровне, которого он ожидал. По итогам переговоров Финляндия и Швеция не выполнили требований, о которых заявляла турецкая сторона.

«Пока я занимаю пост президента Турции, мы не можем сказать „да“ для одобрения вступления в НАТО тем странам, которые поддерживают терроризм», — заявил Эрдоган.

Переговоры делегаций Швеции и Финляндии с представителями Турции прошли на этой неделе. По итогам встречи советник Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что передал собеседникам письменные требования, которые им нужно исполнить, чтобы заручиться поддержкой Турции при голосовании.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не допустит вступления в НАТО Швеции за поддержку и предоставление убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Также он недоволен Финляндией, которая присоединилась к санкциям против Турции.

Ситуацию уже прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что скандинавским странам нужно выполнить требования Турции до 28 июня, когда страны альянса соберутся на саммит в Мадриде.