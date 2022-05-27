НАТО призвал Швецию и Финляндию выполнить требования Турции

Швеция и Финляндия для вступления в НАТО должны выполнить требования, поставленные перед ними Турцией. Сделать это нужно до саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Мадриде 28 июня. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что в НАТО всегда шли на урегулирование проблемы, если о ней заявлял один из членов. Столтенберг напомнил, что Турция требует, чтобы оба государства — кандидаты на вступление приняли меры в отношении членов Рабочей партии Курдистана. Глава альянса напомнил, что Евросоюз внес эту группу в список террористических организаций, а значит, эта норма распространяется на Швецию и Финляндию.

«Моя цель состоит в том, чтобы это был быстрый процесс. Я думаю, что у нас все еще есть время», — подчеркнул Столтенберг.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Документы рассмотрит совет альянса, но ратифицировать его должны все страны-члены. Против уже высказалась Турция. Лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Швеция и Финляндия давали убежище участникам Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. Кроме того, обе страны вводили санкции против Турции.

Эти вопросы стали ключевыми для включения Швеции и Финляндии. На этой неделе делегации двух стран провели переговоры с турецкой стороной. По ее итогам советник Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что передал представителям скандинавских стран письменные требования, которые им необходимо исполнить. Он подчеркнул, что пока интересы Турции в области безопасности не будут гарантированы, страна не поддержит решение о расширении НАТО.