Турция назвала невозможным вхождение Швеции и Финляндии в НАТО без ее согласия

Вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии решится только при выполнении всех требований Турции, которая не согласна с включением в Альянс стран, поддерживающих радикальное крыло Рабочей партии Курдистана. Как сообщило издание Yeni Safak, с таким заявлением выступил советник и официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

На пресс-конференции он подчеркнул, что процесс по расширению НАТО не продвинется вперед, если Швеция и Финляндия не разрешат опасения Турции конкретными шагами в установленные сроки.

«Мы заявили, что этот процесс невозможен при условиях, когда интересы Турции в области безопасности не удовлетворены», — заявил Калын.

Он пояснил, что борьба с терроризмом остается приоритетной для НАТО. Поэтому Турция, как член Альянса не может допустить вхождения в организацию стран, которые прямо поддерживают радикальные объединения.

«Мы ожидаем принятия конкретных мер по террористическим организациям, а также по средствам массовой информации пропагандистской направленности», — подчеркнул представитель турецкого лидера.

Калын добавил, что это не последняя встреча. После переговоров представители Швеции и Финляндии должны донести до своих правительств полученную информацию и принять конкретные шаги.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО на минувшей неделе. Ратифицировать соглашение с новыми участниками должны все страны — члены Альянса. Против высказалась Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Швеция и Финляндия давали убежище участникам Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. Кроме того, обе страны вводили санкции против Турции.

Эрдоган потребовал от двух северных кандидатов в НАТО письменных гарантий с отказом от поддержки террористов, а также ускоренную процедуру выдачи по запросу Анкары.