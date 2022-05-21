Эрдоган призвал Швецию прекратить поддержку террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон по телефону. Он призвал ее прекратить поддерживать террористические организации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

«Президент заявил о необходимости прекращения оказания Швецией политической, финансовой поддержки и поставок оружия террористическим организациям», — сообщили в ведомстве.

К террористическим организация правительство Турции относит Рабочую партию Курдистана и Сирийские силы национальной самообороны. Также к ним причисляют «террористическую организацию фетхуллахистов». Власти Турции обвиняют ее в причастности к подготовке переворота, который произошел 2016 году.

Во время разговора с Андерссон Эрдоган подчеркнул, что его правительство продолжает поддерживать так называемую политику открытых дверей НАТО. Также он отметил, что Турция считает солидарность в рамках альянса основной ценностью организации.