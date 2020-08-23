Появилось видео с митинга оппозиции на площади Независимости в Минске

Сторонники белорусской оппозиции собрались на новую несанкционированную акцию под названием «Марш новой Белоруссии». Она проходит на площади Независимости Минска. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал ТАСС.

На опубликованных кадрах видно, что пришедшие заполнили площадь. Участники хлопают в ладоши и скандируют: «Уходи».

Как сообщил корреспондент агентства, протестующие перекрыли движение транспорта. Новые колонны продолжают подходить к площади. Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют участникам, но продолжают призывать их разойтись.

На митинге объявили минуту молчания в память о погибших во время протестов.

Ранее руководители силовых ведомств призвали участников несанкционированных акций вести себя благоразумно. В МВД предупредили, что не исключают провокаций во время проведения марша. Министр обороны Белоруссии заявил, что военные не допустят нарушений порядка около памятников героям Великой Отечественной войны.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии на этой неделе проходят без столкновений с сотрудниками правоохранительных органов и без задержаний.

Напряжение в стране началось после оглашения предварительных результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Несогласные с результатами сторонники оппозиции вышли на улицы. В первые дни были столкновения с силовиками. В ходе несанкционированных акций погибли три человека, несколько сотен получили ранения, включая представителей правоохранительных органов.