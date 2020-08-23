Массовая акция протеста в Минске завершилась без задержаний

В материале говорится, что в митинге приняли участие порядка трех тысяч человек. По словам очевидцев, участники акции пели и танцевали народные танцы.

Прежде чем собраться у Дома правительства, протестующие прошли колонной по проспекту Независимости.

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК озвучил итоги выборов президента республики 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Первые дни акции перерастали в беспорядки и противостояние с сотрудниками ОМОН. В результате задержали более шести тысяч человек, несколько сотен участников, в том числе 120 сотрудников милиции, получили травмы.