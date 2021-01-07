Появилось фото одного из заложенных рядом с Капитолием взрывных устройств

На опубликованной фотографии видно, что устройство связано с таймером, от которого внутрь идут провода.

Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, эту бомбу нашли рядом со штаб-квартирой Республиканского национального комитета на Первой улице на юго-востоке. Второе взрывное устройство нашли около штаб-квартиры Демократической партии.

ФБР сообщило, что его сотрудники обезвредили оба взрывных устройства. Для этого саперы использовали водометы, чтобы разбить их на части и обезвредить. Сейчас специалисты изучают остатки самодельных бомб, чтобы установить, где создатели взяли компоненты для их изготовления.

Судебные эксперты также проводят химический анализ веществ, обнаруженных в устройствах, чтобы определить, были ли они заполнены взрывчатыми материалами.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в минувшую среду, 6 января, в Вашингтоне. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков.

Жертвами штурма стали четыре человека. Одна женщина умерла в больнице, куда ее доставили с огнестрельным ранением. В нее выстрелил полицейский, который пытался остановить ее перед залом заседаний. Сейчас правоохранителя отстранили от работы до окончания расследования. Еще один молодой человек скончался после падения со строительных лесов, когда пытался проникнуть внутрь здания. Данные еще по двум погибшим пока уточняются.

Как сообщило издание «Политика сегодня», пострадали более 50 полицейских, некоторые из них попали в больницу в тяжелом состоянии.

ФБР объявило о сборе фотографий и видео с места событий, чтобы установить личности участников штурма Конгресса. Ведомство попросило граждан присылать им свои материалы. Всем авторам гарантировали анонимность.