Застрелившего женщину в Капитолии полицейского отстранили от работы

Она напомнил, что женщина была среди участников протеста, незаконно проникнувших в здание. Она пробивалась к залу заседаний, где укрывались члены Конгресса. Полицейскому пришлось применить оружие. Пострадавшей на месте оказали медицинскую помощь после чего увезли в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Ее опознали как Эшли Бэббит. В соответствии с правилами сотрудника отстранили от работы на время проведения расследования Департамента городской полиции.

Сунд рассказал, что пока одни полицейские пытались очистить Капитолий от штурма сторонников Трампа, другие выехали на сообщения о заложенных бомбах на Первой улице на юго-востоке и на Канал-стрит.

Заложенные взрывные устройства нашли до детонации. Они действительно были опасны и могли принести большой вред. После отключения их передали сотрудникам ФБР для проведения расследования.

Одно из взрывных устройств находилось в припаркованном автомобиле. Его владельца арестовали вместе с еще 13 подозреваемыми в незаконном проникновении в Капитолий. Полиция и ФБР продолжают изучать материалы для установления личностей других участников штурма для привлечения их к уголовной ответственности.