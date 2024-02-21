Мир 21 февраля 2024, 13:35 Появились новые подробности об убийстве перебежчика Кузьминова Mundo: перебежчик Кузьминов пробыл пару дней в Вильяхойосе, где нашли его тело Главное управление разведки МО Украины

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Летчик-перебежчик Максим Кузьминов пробыл в муниципалитете Вильяхойос в Испании, где нашли его тело, всего пару дней. Об этом сообщило издание Mundo со ссылкой на соседей мужчины.

«Соседи предполагают, что российский дезертир пробыл в этом районе всего несколько дней <…> Также на данный момент неясно, жил ли он в том же квартале, где был убит, или действительно участвовал в работах, которые там проводились», — написали авторы материала.

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О Кузьминове не знали ни в районном объединении Ла-Кала, ни в православной церкви Вильяхойосы, ни в ближайших супермаркете и ресторане. Летчика убили пятью выстрелами в гараже города Аликанте, передавала газета.

«МВД Испании так и не подтвердило его личность, хотя СМИ восприняли это как данность», — добавили журналисты.

Пока неизвестно, как Кузьминов мог приехать в Испанию и как долго он мог находиться в стране.

Однако ранее американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников испанской полиции написала: подтверждено, что убитый в Аликанте — это летчик Максим Кузьминов, который угнал вертолет. При этом Гражданская гвардия Испании засекретила дело Кузьминова. Известно, что правоохранители нашли поддельные документы.

Директор Службы военной разведки Сергей Нарышкин назвал Кузьминова предателем и преступником, который стал моральным трупом, когда задумал свое преступление. Убитый в Испании — бывший пилот Вооруженных сил России, угнавший на Украину вертолет Ми-8 и погубивший двух сослуживцев.