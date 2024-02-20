Общество 20 февраля 2024, 11:27 «Моральный труп». Нарышкин — о смерти летчика-перебежчика Кузьминова Глава СВР Нарышкин: Кузьминов стал моральным трупом, когда запланировал побег Defence Intelligence of Ukraine

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Директор Службы военной разведки Сергей Нарышкин прокомментировал сообщения о гибели пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Он сообщил, что предатель стал моральным трупом, еще когда планировал преступление, написало РИА «Новости».

«В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — заявил Нарышкин.

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Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, нашли мертвым в Испании. Тело мужчины обнаружили в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ведомстве подтвердили гибель российского пилота-перебежчика. издание «Украинская правда» писало, что недалеко от места происшествия нашли сгоревший автомобиль, на котором, вероятно, могли сбежать причастные к убийству Кузьминова.

СМИ писали, что предатель погиб после того, как к нему в Испанию приехала бывшая жена. Однако родственница Кузьминова заявила, что летчик никогда не был женат. В России он встречался с девушкой, но из страны бежал без нее.