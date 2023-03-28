Мир 28 марта 2023, 00:31 Поезд в опасным грузом сошел с рельсов в США Valley News: 70 вагонов с нефтепродуктами сошли с рельсов в Северной Дакоте Unsplash

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Утечка нефтепродуктов произошла в американском штате Северная Дакота. С рельсов сошли вагоны, перевозившие опасные материалы. Об этом сообщил телеканал Valley News.

«Поезд из 70 вагонов сошел с рельсов, произошла утечка нефтепродуктов, используемых при производстве асфальта», — отмечено в публикации.

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Это случилось в округе Ричленд, который расположен рядом с населенным пунктом Уиндмер. Местные власти сообщили, что всего с рельсов сошел 31 вагон. В результате ЧП пострадавших нет. Спасатели уже начали очистку территории. На эти работы у них уйдет от семи до 10 дней.

Это уже не первый подобный случай в США. В первых числах марта очередное ЧП с поездом произошло в округе Манати штата Флорида. Тогда с рельсов сошли сразу несколько вагонов. По данным местной пожарной службы, в одном из вагонов поезда перевозили порядка 135 литров пропана.

А в начале февраля 50 вагонов грузового поезда компании Norfolk Southern сошли с рельсов в штате Огайо. В них везли опасные химические вещества. Сошедшие с рельсов вагоны загорелись. Многие СМИ сравнили эту ситуацию с ядерным ударом.