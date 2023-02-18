Мир 18 февраля 2023, 12:20 Крушение поезда с химикатами в Огайо сравнили с ядерным ударом Американский ведущий Джонсон: крушение поезда с химикатами в Огайо сродни ядерному удару YouTube

Читать 360tv в

Ведущий программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон заявил, что американские власти замалчивают о «ядерном ударе» в Огайо. Об этом он написал в Twitter. Ранее в городе взорвался поезд с химикатами.

«Они нанесли ядерный удар по американскому городу. Однако этот факт полностью игнорируют наши „лидеры-экологи“. Почему? За этим кроется гораздо более мрачная история», — подчеркнул ведущий.

Реклама

В начале февраля рядом с городом Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария. Поезд сошел с рельсов, опрокинулся и загорелся. Огонь спровоцировал взрывы цистерн с химикатами.

Реклама

В атмосферу выбросились опасные вещества. Чтобы предотвратить очередную серию взрывов, спасатели вскрыли емкости с химикатами и самостоятельно их сожгли. Происшествие назвали «Чернобыль в Огайо».

После аварии население города эвакуировали. Спустя неделю людям разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Местные жители жаловались на недомоганиях.

МИД России отмечал, что крушение поезда в Огайо — крупнейшая за последнее время техногенная катастрофа. Американские власти предпочитают замалчивать ее последствия, заметили в министерстве.