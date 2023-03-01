Мир 01 марта 2023, 00:12 Перевозивший пропан поезд сошел с рельсов во Флориде Fox 35: поезд с пропаном сошел с рельсов и опрокинулся во Флориде

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В США произошло очередное ЧП с поездом. В округе Манати штата Флорида сошли с рельсов несколько вагонов, которые перевозили пропан и гипсокартон. Об этом сообщил телеканал Fox 35.

Местная пожарная служба сообщила, что одном из опрокинувшихся вагонов поезда перевозили порядка 135 литров пропана. По состоянию на 20:00 по московскому времени тепловизоры не показали утечки.

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Эвакуация на месте не проводилась. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Также пока неизвестно, какой именно компании принадлежит поезд.

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За февраль в Соединенных Штатах произошло уже несколько таких ситуаций. Так, в начале месяца 50 вагонов грузового поезда компании Norfolk Southern сошли с рельсов в штате Огайо. В них находились опасные химические вещества. Сошедшие с рельсов вагоны загорелись. По данным СМИ, в них перевозили ядовитый и легковоспламеняющийся винилхлорид. Продукты горения этого вещества несут угрозу для экологии. Ситуацию уже сравнили с ядерным ударом.

Еще один поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов 26 февраля в Северной Каролине. Опасной ситуации не возникло. Пострадавших не оказалось.