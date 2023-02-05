Мир 05 февраля 2023, 08:10 Грузовой поезд с опасными веществами сошел с рельсов в США AP: 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами сошли с рельсов в США РИА «Новости»

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Пятьдесят вагонов грузового поезда, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Крушение произошло в пятницу вечером, 3 февраля, но его причину аварии до сих пор не установили. Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм заявил, что вагоны загорелись после того, как часть состава сошла с рельсов.

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«С момента начала пожара пламя несколько утихло, однако возгорание по-прежнему сохраняется, и железнодорожные пути все так же заблокированы», — отметил он.

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Состав перевозил винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество. Продукты его горения представляют опасность для окружающей среды. Сейчас специалисты устанавливают точное число поврежденных вагонов, где находился винилхлорид.

Ранее почти 100 человек пострадали в железнодорожной катастрофе в Египте. Поезд сошел с рельсов в провинции Кальюбия.