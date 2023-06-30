Мир 30 июня 2023, 09:46 Поединок Маска и Цукерберга может пройти в Колизее Илон Маск предположил, что его поединок с Марком Цукербергом пройдет в Колизее Unsplash

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Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск предположил, что его поединок с руководителем Meta* Марком Цукербергом пройдет в Колизее. Об этом миллиардер сообщил на своей странице в Twitter.

«Есть шанс, что бой пройдет в Колизее», — написал бизнесмен.

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Он также прикрепил ссылку на видеоролик, содержащий отрывок из комедийно-сатирического фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону» с подписью: «Мне надо поработать над выносливостью».

О грядущем бое между двумя магнатами стало известно 22 июня: Цукерберг ответил на предложение Маска «подраться в клетке». Владелец Tesla и SpaceX вызвал главу Meta* на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение — конкурент Twitter.

По словам Маска, запуск этой платформы загонит человечество «под каблук» Цукерберга. Пользователи Сети напомнили миллиардеру, что Цукерберг занимается джиу-джитсу, но Маск заявил, что готов к бою. Ранее он провел тренировку с ученым и обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт также поделился мнением о возможном поединке между американскими предпринимателями. По его словам, бизнесмены «чертовски серьезно» настроены на бой.

Однако мать Маска не разделяет восторга от возможного поединка. Женщина попыталась перевести все в шутку, заявив, что бой пройдет в креслах на расстоянии, а победит тот, кто будет смешнее.

Ранее нейросеть написала возможный сценарий поединка Маска и Цукерберга. Искусственный интеллект показал его в стиле режиссера Квентина Тарантино — гения кровавых экранных разборок. Физическая и вербальная битва, по версии ИИ, проходила бы «со скоростью молнии».

* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.