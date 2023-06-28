Мир 28 июня 2023, 09:54 Маск бросил на землю обладателя черного пояса по джиу-джитсу перед боем с Цукербергом Бизнесмен Илон Маск провел тренировку с Фридманом перед боем с Цукербергом flickr

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Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск провел тренировку с ученым и обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом перед боем с создателем Meta* Марком Цукербергом. Об этом Фридман сообщил в Twitter.

Ученый рассказал, что тренировка прошла накануне, длилась она несколько часов. Он также поделился фотографиями, на которых бизнесмен бросил соперника на землю.

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«Я крайне впечатлен его силой, мощью, умением работать ногами и (навыками — прим.ред.) в партере. Это было эпично», — процитировал Фридмана ТАСС.

Фридман добавил, что его вдохновляет видеть тренировки Маска и Цукерберга. При этом он отметил, что лучше бы оба просто тренировались, а «не сражались на ринге».

Цукерберг принял вызов Маска сразиться в поединке без правил. Поводом для вызова на бой послужила информация о намерениях компании Meta* запустить приложение — конкурент Twitter. Позже мать Илона Маска Мэй сообщила, что поединок не состоится. Она назвала отмену боя большим облегчением. Маск отреагировал на это заявление матери в социальной сети смеющимся смайликом.

*Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.