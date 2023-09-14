Мир 14 сентября 2023, 13:58 Подпавших под санкции ЕС российских бизнесменов перестали называть олигархами ЕС перестал называть российских бизнесменов из санкционного списка олигархами

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Характеристика «олигарх» пропала из мотивировочной части санкционного списка с российскими предпринимателями, подпавшими под ограничения Евросоюза. Внимание на изменения обратил РБК.

В документе, объясняющем введение санкций, олигархами больше не называют Алишера Усманова, Петра Авена, Романа Абрамовича, Олега Дерипаску и других крупных предпринимателей. Теперь они обозначены термином «ведущий бизнесмен».

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Летом этого года Совет Евросоюза уточнил критерии для введения санкций против российских предпринимателей. Изначально под ограничения подпали только представители бизнеса из ведущих секторов экономики, обеспечивающих бюджет России.

После в список оснований для санкций добавили выражение «ведущие бизнесмены». Размытость этой формулировки позволила расширить санкционный список. При этом некоторые бизнесмены подпали под оба пункта. Как владелец «Северстали» Алексей Мордашов, которого ЕС считает ведущим бизнесменом и крупным игроком важной для государства отрасли.

Изменением оснований для санкций воспользовался бывший генеральный директор маркетплейса OZON Александр Шульгин. Через суд он доказал, что не подпадает под определение ведущего бизнесмена.

В минувшую среду, 13 сентября, его исключили из санкционного списка. Также оттуда исчезли имена российского миллиардера Фархада Ахмедова и владельца медиахолдинга РБК Григория Березкина.

Персональные санкции против россиян и российских компаний Европейская комиссия продлила до 15 марта 2024 года.