Мир 12 сентября 2023, 18:04 Евросоюз снимет санкции с трех российских бизнесменов Reuters: санкции против бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова отменят в ЕС РИА «Новости»

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Евросоюз принял решение исключить из санкционного списка российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Европейский союз не будет продлевать санкции против трех человек, попавших в список, когда нынешние меры истекут на этой неделе», — отметили в материале.

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Суд Евросоюза ранее постановил освободить от санкций бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина. Это первый раз, когда в ЕС сняли ограничения с российских бизнесменов.

После аннулирования решения о включении Шульгина в санкционные списки ЕС ограничения будут распространяться на него до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.

Британские власти накануне ввели санкции против 11 россиян за их якобы незаконную деятельность в киберпространстве. По данным сайта Минфина Соединенного Королевства, ограничения коснулись Михаила Чернова, Максима Галочкина и других.