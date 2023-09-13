Мир 13 сентября 2023, 16:36 Евросоюз продлил индивидуальные антироссийские санкции на полгода Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России до 15 марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действующие в отношении почти 1800 россиян и компаний индивидуальные санкции Евросоюза продлили до 15 марта 2024 года. Об этом говорится в опубликованном официальном заявлении Совета ЕС.

Всех участников списка европейские чиновники считают ответственными за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Реклама

«Совет принял решение продлить ограничительные меры <…> еще на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года», — указано в тексте документа.

Часть фигурантов списка попали под санкции еще в 2014 году. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов и запрет европейским структурам вести бизнес или другие виды сотрудничества.

При этом из санкционного списка убрали четырех россиян. О ком идет речь, в релизе не говорится.

Не исключено, что Совет ЕС принял во внимание решение Европейского суда о снятии санкций с главы маркетплейса OZON Александра Шульгина, который смог доказать необоснованность введения против него ограничений.

По данным агентства Reuters, также из списка убрали российского миллиардера Фархада Ахмедова и владельца медиахолдинга РБК Григория Березкина. Кто стал четвертым — пока неизвестно.

Совет ЕС также подчеркнул, что продолжит оказывать финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь Украине столько, сколько это потребуется.