Мир 06 сентября 2023, 17:49 Суд Евросоюза впервые освободил российского бизнесмена от санкций Суд ЕС освободил от санкций экс-гендиректора Ozon Шульгина Freepik

Читать 360tv в

Суд Евросоюза постановил освободить от санкций бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина. Материалы появились на сайте суда. Это первый раз, когда в ЕС снимают ограничения с российских бизнесменов.

Решение о включении Шульгина в санкционные списки Евросоюза аннулировали, но ограничения все еще будут распространяться на предпринимателя до истечения срока подачи апелляции либо до конца ее рассмотрения.

Реклама

В суде адвокаты бизнесмена сослались на «лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту», а также указывали на «ошибочные мотивы» включения в санкционный перечень и нарушение «основных прав и принципа соразмерности». Однако, по данным «Коммерсанта», решающим стал тот факт, что Шульгин покинул Ozon. Он смог оспорить в суде пункт, в котором указан как «ведущий (влиятельный) бизнесмен».

Персональные санкции против Александра Шульгина ввели в апреле 2022 года, а пост гендиректора он покинул уже через три дня. Также предприниматель вышел из состава совета директоров организации. Совет ЕС скорректировал формулировку, однако оставил тезис о том, что Шульгин «вовлечен в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник доходов» правительства России.