Мир 18 декабря 2022, 17:55 Подозрительное письмо в адрес консульства Украины перехватили в Испании — СМИ ТАСС: направленное в консульство Украины в Барселоне письмо перехватили в Испании

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Подозрительное письмо отправили в консульство Украины в Барселоне. Посылку перехватили в Испании, сообщил ТАСС со ссылкой на каталонские правоохранительные органы.

«В пятницу [предоставляющая почтовые услуги компания] Correos перехватила письмо. <…> Мы подтвердили, что оно не содержало никаких взрывчатых веществ, и начали расследование», — рассказали правоохранители.

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Агентство Europa Press утверждает, что в письме могли быть останки животных. Более подробной информации они не предоставили.

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В конце ноября после получения посылки в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв. Адресованное послу письмо с самодельной бомбой вскрыл сотрудник диппредставительства. Он травмировал руку. Власти Испании назвали случившееся терактом.

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко попросил правительства других стран усилить безопасность диппредставительств страны. Он рассказал, что после взрыва в Мадриде другие консульства получили «окровавленные пакеты» с «глазами животных».