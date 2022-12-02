Мир 02 декабря 2022, 16:47 Пакеты с глазами животных прислали к посольствам Украины в Европе Представитель МИД Украины Николенко: посольства страны просят увеличить их безопасность РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Украины обратилось к иностранным правительствам с просьбой усилить безопасность диппредставительств страны. Об этом заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко, передал ТАСС.

«Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений», — написал он.

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Николенко добавил, что после взрыва в посольстве Украины в Мадриде в другие консульства прислали «окровавленные пакеты», в которых «находились глаза животных». Кровавые пакеты пришли в учреждения страны в Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Хорватии, а также — в Брно, Неаполе и Кракове.

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Также, по словам Николенко, посольство Украины в США получило «письмо с критической статьей об Украине». Сейчас все посольства страны переведены в режим усиленных мер безопасности.

День назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что посольства Украины в двух странах получили письма с угрозами. Про то, что были для этого убиты животные, тогда он не сказал.