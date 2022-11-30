Мир 30 ноября 2022, 23:53 Власти Испании назвали терактом взрыв в посольстве Украины — СМИ Europa Press: власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт Unsplash

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Национальная судебная коллегия Испании рассматривает инцидент в посольстве Украины в Мадриде, при котором пострадал дипломат, как предполагаемый теракт, сообщило агентство Europa Press.

Судья Хосе Луис Калама получил отчет полиции и начал предварительное разбирательство.

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«В документе подробно описаны ключевые детали происшествия», — пояснили испанские СМИ.

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Взрыв в здании украинской дипмиссии произошел около 13:00 (15:00 по московскому времени) 30 ноября. Самодельное взрывное устройство находилось в письме, адресованном послу. Конверт вскрыл сотрудник посольства, в результате инцидента он получил легкое ранение руки.

Пострадавшему оказали помощь в больнице Нуэстра-Сеньора-де-Америка. Территория вокруг здания дипмиссии оцеплена правоохранителями.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Запорожской области, которые планировались в местах массового скопления людей. Нападения готовились по приказу украинских спецслужб.