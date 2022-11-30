Важное 30 ноября 2022, 16:23 Взрыв произошел в украинском посольстве в Испании Reuters: в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв

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Взрыв произошел в посольстве Украины в Мадриде. Один человек ранен. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей.

«В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Один человек ранен», — говорится в сообщении.

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Территорию вокруг здания оцепили. Взрывное устройство находилось в конверте.

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Пострадавший — сотрудник посольства, он получил легкие ранения и поехал в больницу своим ходом. Официального сообщения от ведомства пока нет.

Ранее в НАТО признали де-факто, что террористический акт на Крымском мосту в России совершила Украина. Материал, на основе которого понятно, что на Западе признали вину Украины, называется «Ядерное принуждение России на Украине».

Публицист Иван Новоселов считает, что России хватит «подставлять другую щеку». Замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что Россия не будет повторять за Западом и оскорблять Украину, называя ее «террористическим государством», «государством — спонсором терроризма» и так далее.