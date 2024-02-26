Мир 26 февраля 2024, 12:26 Подоляк заявил о причастности «русской мафии» к гибели летчика Кузьминова в Испании Подоляк заявил о «плане защиты» найденного мертвым в Испании летчика Кузьминова Hennadii Minchenko / Global Look Press

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Найденный мертвым в Испании угонщик российского вертолета в феврале 2023 года летчик Максим Кузьминов имел «план защиты», который ему не помог. Об этом в интервью газете El Mundo заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что в европейской стране действует «русская мафия», которую он считает причастной к гибели Кузьминова. Раскрыть какие-либо подробности Подоляк отказался и переадресовал вопрос военной разведке Украины.

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«Если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование, — заявил Подоляк.

Политик добавил, что в ходе расследования гибели летчик страна должна установить всех причастных к его смерти.

Максим Кузьминов угнал российский военный вертолет на Украину 13 февраля 2023 года. На борту находились двое его сослуживцев. Сам летчик в своем первом комментарии после побега заявил, что с остальными членами экипажа расправились украинские военные.

Имя Кузьминова вернулось в новостную повестку в конце февраля этого года. Испанские СМИ сообщили о найденном в муниципалитете Вильяхойос трупе мужчины с огнестрельными ранениями.

О том, что тело принадлежит российскому перебежчику, заявило Главное управление разведки Украины. Журналисты со ссылкой на источники уточнили, что в Испанию Кузьминов приехал в октябре 2023 года по украинскому паспорту с вымышленными анкетными данными и датой рождения.

Собеседники СМИ в испанских спецслужбах заявили, что рассматривают причастность к гибели Кузьминова россиян или привлеченных к ликвидации летчика наемников. Расследование уголовного дела засекретили.