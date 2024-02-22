Мир 22 февраля 2024, 14:38 Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по украинскому паспорту El Periodico: летчик Кузьминов приехал в Испанию по украинскому паспорту Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Летчик-перебежчик Максим Кузьминов въехал в Испанию по украинскому паспорту. Данные об этом привела газета El Periodico.

При мужчине был документ, удостоверяющий личность. Его он получил 22 сентября 2023 года.

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«Документ <…> описывает его как гражданина Донецка, родившегося 15 сентября 1990 года», — подчеркнули авторы материала.

Паспорт зарегистрирован на имя некоего 33-летнего Игоря Шевченко. А в графе, определяющей место рождения, указан город Донецк.

Еще одна испанская газета El Espanol сообщала, что перебежчика, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет, застрелили у здания полиции. Покушение совершили опытные киллеры. Они выстрелили в Кузьминова шесть раз, а затем переехали его тело машиной.

В беседе с RT отец летчика предположил, что его сына могли «убрать». Он отметил, что предателей обычно не любят обе стороны конфликта. Отец Максима Кузьминова предположил, что «убрали» его именно представители Украины.