22 февраля 2024, 14:38
Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по украинскому паспорту
El Periodico: летчик Кузьминов приехал в Испанию по украинскому паспорту
Летчик-перебежчик Максим Кузьминов въехал в Испанию по украинскому паспорту. Данные об этом привела газета El Periodico.
При мужчине был документ, удостоверяющий личность. Его он получил 22 сентября 2023 года.
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«Документ <…> описывает его как гражданина Донецка, родившегося 15 сентября 1990 года», — подчеркнули авторы материала.
Паспорт зарегистрирован на имя некоего 33-летнего Игоря Шевченко. А в графе, определяющей место рождения, указан город Донецк.
Еще одна испанская газета El Espanol сообщала, что перебежчика, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет, застрелили у здания полиции. Покушение совершили опытные киллеры. Они выстрелили в Кузьминова шесть раз, а затем переехали его тело машиной.
В беседе с RT отец летчика предположил, что его сына могли «убрать». Он отметил, что предателей обычно не любят обе стороны конфликта. Отец Максима Кузьминова предположил, что «убрали» его именно представители Украины.
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