Мир 21 марта 2024, 12:57 Законопроект об усилении мобилизации на Украине назвали диверсией Депутат Рады Разумков: законопроект о мобилизации на Украине напоминает диверсию Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

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Законопроект об усилении мобилизации на Украине воспринимается в большей степени как диверсия против ее народа. Люди всеми силами пытаются избежать призыва. На это указал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому «5 каналу».

«Вообще, этот закон очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности», — констатировал парламентарий.

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Он добавил, что законопроект еще не приняли, но он «уже навредил», создав «негативный информационный шлейф». Даже те, кто был потенциально готов к мобилизации, теперь ищут возможности скрыться от нее. В стране в разы выросло количество перерегистраций автомобилей на жен («чтобы нельзя было забрать»), отметил Разумков. Он добавил, что только в январе государство потеряло более 27 миллиардов гривен, или свыше 700 миллионов долларов, — люди вывели эти деньги со счетов, чтобы не потерять.

Законопроект, подразумевающий ужесточение мобилизации, пока застрял в Раде. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что призвать в итоге могут меньше ранее заявленных 500 тысяч человек.