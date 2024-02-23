Мир 23 февраля 2024, 14:48 Поддельные документы Кузьминову дали власти Испании Pais: власти Испании предоставили фальшивые документы перебежчику Кузьминову

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Поддельными документами летчика-перебежчика Максима Кузьминова, убитого в Аликанте, снабдили испанские власти. Об этом сообщила газета Pais.

«Монклоа (резиденция премьер-министра Испании — прим. ред.) предоставил ему фальшивые документы, но не защиту», — написал авторы материала.

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Тело дезертира лежит в Институте судебной медицины, уточнила газета. Мужчину застрелили на стоянке в Вильяхойосе, при нем нашли фальшивые документы. По данным Pais, официально летчика до сих пор не опознали.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что у правительства не было доказательств, что этот человек находился в стране. Однако испанские спецслужбы уверены, что за убийством дезертира якобы стоит Россия.

Летчик-перебежчик Максим Кузьминов въехал в Испанию по украинскому паспорту. Документ зарегистрировали на имя некоего 33-летнего Игоря Шевченко. А в графе, определяющей место рождения, указали город Донецк.

Предположительно, в муниципалитете Вильяхойосе, где нашли труп, Кузьминов пробыл пару дней. Дезертир поселился в квартире друзей, в Испании он хотел стать разнорабочим — заниматься ремонтом.