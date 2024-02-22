Мир 22 февраля 2024, 10:51 Кузьминов собирался стать ремонтником в Испании — СМИ Español: перебежчик Кузьминов планировал трудиться в Испании разнорабочим

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Перебежчик из России Максим Кузьминов хотел стать в Испании разнорабочим, заниматься ремонтом. Об этом сообщила газета Español, сославшись на его бывших соседей.

По ее данным, дезертир поселился в квартире друзей, пары с Украины или из России, неподалеку от моря. Квартира располагалась в жилом комплексе Cala Alta Residential в Вильяхойосе, где Кузьминова впоследствии и нашли мертвым. Один из жильцов предположил, что он приехал по фальшивому украинскому паспорту и решил выдать себя за беженца из этой страны.

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«Дезертир Максим Кузьминов отдалился от родины более чем на семь тысяч километров <…> с целью повесить военную форму и начать новую жизнь как специалист по ремонту и мастер на все руки», — говорится в материале.

Соседи вспомнили, что мужчина держался вежливо, но ни с кем не сближался, постоянно был один.

В 2023 году Максим Кузьминов угнал российский военный вертолет на Украину, в результате чего погибли два его товарища, и скрылся. На днях стало известно о его смерти в Испании. Местные следователи предположили, что с ним расправились наемники.