Подарки Запада. Российские десантники показали оружие, захваченное у националистов под Киевом

Российские десантники захватили оружие украинских военных под Киевом. Фотографии оставленного вооружения опубликовал Telegram-канал «Оперативные сводки».

«Подъехали фотографии сегодняшнего улова наших товарищей десантников из-под Киева», — подписали авторы канала несколько кадров с оружием.

Ранее журналисты показали видео с захваченной бронетехникой ВСУ. Машины доставили в Белгородскую область. Внутри бронетранспортера оказались принадлежащие украинским военным документы. Боеприпасы бронетехники подходили к оружию калибра, используемого в НАТО.

Спецоперация продолжается на Украине 10-й день. Россия и Украина уже дважды проводили переговоры. Стороны обсуждали вопросы на территории Белоруссии. Они договорились организовать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов. Нежелание украинских военных содействовать в этом привело к возобновлению наступательных действий.

Как заявил член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, третий раунд переговоров намечен на 7 марта.