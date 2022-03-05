Российская армия взяла под контроль еще семь населенных пунктов на Украине

Российские военные продолжили наступление широким фронтом на Украине и установили контроль над населенными пунктами Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка. Такие данные представили в Минобороны РФ.

Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что сегодня ни один мирный житель не смог выйти по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи. По его словам, националистические батальоны воспользовались режимом тишины, чтобы укрепить свои позиции.

«Из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия с 18:00 возобновлены», — добавил Конашенков.

Он отметил, что войска ПВО уничтожили вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», а в воздушном бою в районе Житомира было сбито четыре украинских самолета Су-27.

В пресс-службе министерства добавили, что также под контроль ВС РФ перешла военная база украинской армии неподалеку от села Раденьск Херсонской области. Ее площадь составляет примерно шесть-семь гектаров.

«ВСУ в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. <…> Среди обнаруженных на ней трофеев — украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили „Урал“», — подчеркнули в Минобороны.

Часть оружия просто хранилась на улице — это ракетные снаряды для систем залпового огня. Рядом минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды. В Минобороны добавили, что, по предварительным данным, здесь могли проходить подготовку морские пехотинцы, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы.

С начала спецоперации ВС РФ уничтожили уже 2119 объектов военной инфраструктуры Украины.