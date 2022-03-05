Украинская делегация назвала дату третьего раунда переговоров

Третий раунд российско-украинских переговоров должен состояться в понедельник, 7 марта. Дату в Facebook назвал член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что представители Украины придумывают различные предлоги для уклонения от нового этапа переговоров.

Первый раунд переговорного процесса состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии и длился около пяти часов. Помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что сторонам удалось обозначить общие точки для достижения прогресса.

Во второй раз делегации России и Украины встретились в Беловежской пуще и договорились о взаимодействии по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Для вывоза людей установили режим тишины, но в итоге из-за нежелания украинской стороны содействовать вечером 5 марта ВС РФ возобновили наступательные действия.