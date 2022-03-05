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    05 марта 2022, 13:40

    СМИ показали захваченную бронетехнику ВСУ

    Максим Зинкин

    Телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале показал видео с захваченной бронетехникой ВСУ, доставленной в Белгородскую область.

    Внутри бронетранспортера нашлись документы, принадлежащие украинским военным.

    Боеприпасы в БТР, подходят к оружию калибра, используемого в НАТО.

    Специальная военная операция России на Украине продолжается десятый день кряду.

    Утром 5 марта Министерство обороны объявило о начале режима тишины, чтобы мирные жители смогли покинуть Мариуполь и Волноваху через гуманитарные коридоры.

    Также ранее стало известно, что боевики батальона «Азов»* взорвали жилой дом, под завалами оказались 200 человек.

    *«Азов» — экстремистское объединение, запрещенное в России.