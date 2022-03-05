СМИ показали захваченную бронетехнику ВСУ
Телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале показал видео с захваченной бронетехникой ВСУ, доставленной в Белгородскую область.
Внутри бронетранспортера нашлись документы, принадлежащие украинским военным.
Боеприпасы в БТР, подходят к оружию калибра, используемого в НАТО.
Специальная военная операция России на Украине продолжается десятый день кряду.
Утром 5 марта Министерство обороны объявило о начале режима тишины, чтобы мирные жители смогли покинуть Мариуполь и Волноваху через гуманитарные коридоры.
Также ранее стало известно, что боевики батальона «Азов»* взорвали жилой дом, под завалами оказались 200 человек.
*«Азов» — экстремистское объединение, запрещенное в России.