Мир 25 февраля 2023, 20:19 Почти половина экспорта Евросоюза в Россию попала под новые санкции Еврокомиссия: 49% экспорта ЕС в Россию попала под ограничения из-за нового пакета санкций РИА «Новости»

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Почти половина экспортной продукции Евросоюза в Россию попала под запрет в рамках нового пакета санкций. Такое заявление распространила Еврокомиссия.

В документе говорится, что ограничения затрагивают экспорт на общую сумму почти 11,5 миллиарда евро. Это в дополнение к введенным ранее санкциям на экспорт на 32,5 миллиарда евро.

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«С учетом последнего пакета, Евросоюз в общей сложности ввел санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию по данным на 2021 год», — говорится в документе.

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Власти ЕС официально утвердили 10-й пакет антироссийских санкций 25 февраля. Для его одобрения потребовалось несколько дополнительных заседаний: страны Евросоюза несколько дней не могли договориться об очередных ограничениях из-за разногласий.

Помимо запретов на импорт и экспорт, в черный список попали 121 физическое и юридическое лицо, а также СМИ.

Накануне, 24 февраля, еще несколько стран объявили о новых антироссийских санкция. В частности, в списки США вошли 10 российских министров, банки и Запорожская АЭС.