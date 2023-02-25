Важное 25 февраля 2023, 13:57 Евросоюз утвердил 10-й пакет антироссийских санкций Глава евродипломатии Боррель заявил об утверждении 10-го пакета санкций ЕС

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Власти ЕС днем 25 февраля официально утвердили 10-й пакет антироссийских санкций, написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter. До этого страны Евросоюза не могли договориться об очередных ограничениях несколько дней.

Боррель сообщил, что ЕС принял 10-й пакет санкций против России.

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«В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», — уточнил глава евродипломатии.

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Ранее представительство Швеции в ЕС сообщило, что в списке одобренных ограничений — запрет экспорта товаров двойного назначения и технологий. Власти скандинавского государства добавили, что санкции введут и против людей, поддерживающих проведение спецоперации.

Днем 24 февраля антироссийские санкции ввели также США, Канада и другие страны. Посол России в Штатах Анатолий Антонов заявил, что эти действия не изменят политический курс РФ. Дипломат назвал массовые ограничения «бездумными» и добавил, что Россия не откажется от проведения независимой политики.