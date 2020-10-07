Почти 770 человек пострадали при беспорядках в Бишкеке

В Бишкеке во время беспорядков пострадали 768 человек. Большинство из них лечатся амбулаторно, в больницах — 218 таких пациентов. Причем семеро из них находятся в реанимации.

После оказания первичной медицинской помощи домой долечиваться отправили 550 человек, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на предоставленные Минздравом республики данные. Известно об одном погибшем: мужчина 2001 года рождения скончался, получив ушиб головного мозга.

Накануне в Минздраве сообщали о 686 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке.

После парламентских выборов в Киргизии начались массовые протесты. Представители партий, не прошедших семипроцентный барьер, вышли на улицы. В итоге ЦИК отменил итоги голосования, прошедшего 4 октября.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что митинги в стране являются попыткой незаконного захвата власти.

В ночь на 5 октября из СИЗО освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, бывшего премьера Сапара Исакова и других политиков, которые оппозиционны Жээнбекову. Протестующим удалось захватить здание парламента и офиса президента в Бишкеке, мэрию и правительство.

Киргизская оппозиция создала Координационный совет. Вечером вторника премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку.