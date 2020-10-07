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    07 октября 2020, 07:34

    Почти 770 человек пострадали при беспорядках в Бишкеке

    Александра Ломейко

    В Бишкеке во время беспорядков пострадали 768 человек. Большинство из них лечатся амбулаторно, в больницах — 218 таких пациентов. Причем семеро из них находятся в реанимации.
    Почти 770 человек пострадали при беспорядках в Бишкеке

    После оказания первичной медицинской помощи домой долечиваться отправили 550 человек, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на предоставленные Минздравом республики данные. Известно об одном погибшем: мужчина 2001 года рождения скончался, получив ушиб головного мозга.

    Накануне в Минздраве сообщали о 686 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке.

    После парламентских выборов в Киргизии начались массовые протесты. Представители партий, не прошедших семипроцентный барьер, вышли на улицы. В итоге ЦИК отменил итоги голосования, прошедшего 4 октября.

    Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что митинги в стране являются попыткой незаконного захвата власти.

    В ночь на 5 октября из СИЗО освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, бывшего премьера Сапара Исакова и других политиков, которые оппозиционны Жээнбекову. Протестующим удалось захватить здание парламента и офиса президента в Бишкеке, мэрию и правительство.

    Киргизская оппозиция создала Координационный совет. Вечером вторника премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку.

    Новости SMI.FM