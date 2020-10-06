Премьер Киргизии подал в отставку

Протесты в Киргизии длятся уже второй день. Их результатом стало то, что премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку.

Об этом заявил новый спикер парламента Жогорку Кенеша Абдылдаев, пишет РИА «Новости». Ранее протестующие, вышедшие на улицы города, требовали его отставки в течение суток.

Парламент страны уже проголосовал за кандидатуру Садыра Жапарова на пост нового премьер-министра. Жапаров — оппозиционер из партии «Бир бол». Его на должность предложил координационный совет.

Акции протеста начались в Бишкеке в понедельник. Тогда больше двух тысяч киргизов собрались на стихийный митинг, чтобы поддержать партии, которые не смогли пройти в парламент по предварительным итогам голосования. Акции продолжались до утра вторника. Ночью протестующие ворвались в здание Белого дома, а утром заняли мэрию столицы.