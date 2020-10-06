Киргизская оппозиция создала координационный совет

В Киргизии сторонники оппозиции решили объединиться и создать координационный совет. В него вошли руководители шести партий.

В совет входят руководители партий СДПК, «Ата Мекен», «Республика», «Бир бол», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан» и «Реформа» и «Ордо». Информация об этом появилась на сайте Sputnik Кыргызстан.

Главой КС стал лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Члены координационного совета уже призвали парламентариев избрать новое правительство.

В этот понедельник в Бишкеке собрались более двух тысяч горожан на митинг. Они вышли поддержать партии, которые не прошли в парламент республики. После в городе между силовиками и протестующими произошли столкновения. А минувшей ночью митингующие ворвались в здание Белого дома. Утром они захватили мэрию Бишкека.

Ранее ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов. На выборах победили партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».