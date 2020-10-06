Президент Киргизии назвал митинги в стране незаконным захватом власти

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что отдал приказ силовикам не открывать огонь во время столкновений с протестующими. Он также сообщил, что минувшей ночью произошла попытка незаконного захвата власти.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», — передает «Интерфакс» слова президента.

Он также добавил, что протестующие травмировали медиков, сопротивлялись милиции и повредили некоторые здания. Тем не менее глава государства приказал сотрудникам правоохранительным органов не открывать огонь, чтобы «не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина».

Сооронбай Жээнбеков отметил, самое ценное — это стабильность и спокойствие в государстве, поэтому он предложил лидерам протестов начать мирный диалог и призвал «вернуться в правовое поле».

Ранее пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева сообщила, что Жээнбеков порекомендовал ЦИК подробно изучить все материалы, связанные с нарушениями. Также не исключен вариант отмены результатов парламентских выборов, передает газета «Известия».

Волнения в стране начались после завершения парламентских выборов. В ночь на вторник митингующие ворвались в здание Белого дома. Утром они захватили мэрию Бишкека.