Трамп заявил о готовности побороться на выборах с Меган Маркл

Бывший президент США Дональд Трамп обещал рассмотреть возможность баллотироваться в президенты в 2024 году. При этом он заявил, что может побороться за президентской кресло с Меган Маркл.

«Посмотрим, увидим», — ответил в эфире Fox News на вопрос о том, намерен ли он выдвигать свою кандидатуру в президенты в 2024 году. По его словам, он может принять решение после промежуточных выборов 2022 года.

«У нас есть хороший шанс выиграть сенат, и мы примем решение после этого», — отметил экс-президент США.

Также Трампа спросили, как он относится к заявлениям герцогини Сассекской и ее мужа принца Гарри, и что он думает о слухах, будто Меган Маркл собирается баллотироваться в президенты США.

«Надеюсь, это произойдет. Потому что, если это произойдет, у меня будет еще больше желания баллотироваться. Я не являюсь ее фанатом», — сказал Трамп. Он отметил, что считает королеву замечательным человеком и еще раз добавил, что не фанат Маркл.

Ранее бывший старший советник Джейсон Миллер Трампа рассказал, что экс-глава Белого дома заявил, что Меган Маркл «никуда не годится».

8 марта на телеканале CBS вышло интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Жена принца призналась, что цвет кожи их первого ребенка стал поводом для обсуждения в королевской семье. Ее заявление вызвало большой резонанс в СМИ, которые предположили, что расизм стал одной из возможных причин разрыва Маркл и ее супруга с британским монаршим домом.