Тайная свадьба, мысли о суициде и королевский расизм. Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри

Долгожданное интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри вышло на телеканале CBS 8 марта. Пара рассказала, как тяжело им было во дворце, пока они не приняли решение об уходе. Также Маркл призналась, что ее посещали мысли о суициде и что цвет кожи их первого ребенка стал поводом для обсуждения в королевской семье.

О втором ребенке

Теперь официально — супружеская пара ждет девочку. Они отметили, что для их семьи это большое счастье.

«Иметь любого ребенка — одного или двоих — было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка — чего же еще можно желать. Наша семья — нас четверо и две собаки», — сказал принц Гарри.

Первый раз пара стала родителями 6 мая 2019 года. Их сыну Арчи в мае исполнится два года.

Почему Арчи не получил титул принца

Меган Маркл рассказала телеведущей: еще будучи беременной первенцем, она сразу узнала, что сын не получит статус принца. Это также означало, что ему не предоставят охрану, как всем остальным членам королевской семьи. Маркл назвала это грубым нарушением традиций.

«У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? Но сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый не белый член этой семьи не получит тот же титул, что остальные внуки», — рассказала она.

Супруга принца также обратила внимание, что во дворце говорили о цвете кожи, который получится у их ребенка. Это рассказал ей Гарри. Однако сам он не стал раскрывать имена. Неловкий разговор произошел еще в самом начале их отношений.

«В тот момент мне было просто неудобно, я был немного шокирован», — сказал Гарри.

По словам принца, его очень огорчило, когда члены королевской семьи не стали осуждать британские таблоиды, которые писали о расе Меган Маркл.

Конфликт Маркл с Миддлтон

Британские СМИ ранее писали, что Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез. Но по словам самой Маркл, все было совсем по-другому.

Перед свадьбой герцогиня Кембриджская довела Маркл до слез из-за выбора цвета платьев для девочек. Но после этого жена принца Уильяма извинилась и даже послала цветы.

Также в ходе интервью выяснилось, что на самом деле свадьба состоялась за три дня до церемонии, которую показывали по телевизору.

«Это был спектакль для всего остального мира, но мы хотели провести эту церемонию только для нас», — сказала Маркл.

На свадьбе не было гостей и даже членов королевской семьи.

Мысли о суициде от жизни во дворце

Статус члена королевской семьи принес Маркл чувство одиночества. Изначально она думала, что будет более защищенной, если откажется комментировать детали своей личной жизни, но потом поняла, что это не так. В это время ее «постоянно» посещали мысли о самоубийстве.

«Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли. Меня нельзя было оставлять в одиночестве», — сказала Маркл.

Тем не менее актриса подчеркнула, что королева всегда очень тепло относилась к ней. Во время первого выхода к журналистам она даже предложила ей разделить с ней одеяло.

Но мысли о суициде все не покидали жену принца Гарри. Маркл призналась, что просила помощи во дворце, просила, чтобы ее поместили в больницу. Но ей отказали, так как это вызвало бы настоящий взрыв в прессе. Актриса также обратилась к одной из лучших подруг принцессы Дианы, но и это не помогло.

Также девушка чувствовала себя как в плену, потому что сразу же после свадьбы у нее отобрали водительское удостоверение, паспорт и банковские карты.

«Я не знаю, как после всего, что они сделали, королевская семья ждет, что мы будем сидеть молча. Они играют активную роль в распространении лжи о нас», — сказала Меган Маркл.

Почему принц Чарльз перестал разговаривать с Гарри

Принц Гарри рассказал Опре Унфри, что всегда боялся, что история его матери повторится с женой. По его словам, он видел слишком много совпадений в их жизни.

Он пытался достучаться до семьи, но отклика не получил. Более того, в какой-то момент его отец принц Чарльз перестал отвечать на телефонные звонки. Это произошло после того, как супруги решили отказаться от статуса старших членов королевской семьи.

Телеведущая спросила Гарри, что могло повлиять на решение отца прекратить общение с сыном.

«Потому что к этому моменту я взял дело в свои руки. <…> Мне нужно было сделать это для своей семьи, <…> для моего собственного психического здоровья, моей жены, а также для Арчи, потому что я мог видеть, к чему все это приведет», — ответил он.

Меган Маркл и принц Гарри много думали, как покинуть королевскую семью, чтобы избежать давления. Это решение он обсуждал также и со своими родственниками.

«Я никогда бы не оставил мою бабушку в неведении», — сообщил Гарри.

Принц считает, что окончательный разрыв между его женой и королевской семьей произошел после визита в Австралию. Тогда его родственники начали «ревновать» Маркл, увидев, как легко она общается с людьми.

Актриса также рассказала, что перед поездкой ей никто не помогал подготовиться. Она сама искала в Сети всю необходимую информацию, включая слова государственного гимна.

Принц Гарри обратил внимание, что до брака и не думал уходить из семьи. Но после женитьбы его глаза открылись и он увидел, что королевский двор — «западня».

«Мой отец и мой брат, они находятся в западне. Они не могут вырваться, и я этому сочувствую», — сказал он.

В результате королевская семья прекратила их финансировать. Пара подписала контракты с американскими компаниями Spotify и Netflix, чтобы обеспечить финансовую независимость. Кроме того, у них есть средства, оставленные принцессой Дианой.