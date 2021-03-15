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    15 марта 2021, 12:52

    «Она никуда не годится»: Трамп раскритиковал Маркл за телеинтервью

    Андрей Иванов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Меган Маркл «никуда не годится». Он не стал сам публично об этом говорить, однако его словами поделился с Fox News его бывший старший советник Джейсон Миллер.

    «Она никуда не годится»: Трамп раскритиковал Маркл за телеинтервью

    «Она никуда не годится. <…> Я сказал это, и теперь все это видят», — привел Миллер слова своего бывшего босса. По его словам, сначала Трамп хотел сделать это заявление публично, но потом передумал. До этого его экс-советник напомнил Трампу об увольнении британского телеведущего Пирса Моргана после негатива в сторону принца Гарри и его жены.

    8 марта на телеканале CBS вышло интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Жена принца призналась, что цвет кожи их первого ребенка стал поводом для обсуждения в королевской семье. Ее заявление вызвало большой резонанс в СМИ, которые предположили, что расизм стал одной из возможных причин разрыва Маркл и ее супруга с британским монаршим домом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после этого интервью «многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии».