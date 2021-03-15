«Она никуда не годится»: Трамп раскритиковал Маркл за телеинтервью

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Меган Маркл «никуда не годится». Он не стал сам публично об этом говорить, однако его словами поделился с Fox News его бывший старший советник Джейсон Миллер.

«Она никуда не годится. <…> Я сказал это, и теперь все это видят», — привел Миллер слова своего бывшего босса. По его словам, сначала Трамп хотел сделать это заявление публично, но потом передумал. До этого его экс-советник напомнил Трампу об увольнении британского телеведущего Пирса Моргана после негатива в сторону принца Гарри и его жены.

8 марта на телеканале CBS вышло интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Жена принца призналась, что цвет кожи их первого ребенка стал поводом для обсуждения в королевской семье. Ее заявление вызвало большой резонанс в СМИ, которые предположили, что расизм стал одной из возможных причин разрыва Маркл и ее супруга с британским монаршим домом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после этого интервью «многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии».