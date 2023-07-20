Мир 20 июля 2023, 10:38 Пляжи Туапсинского района начали работать после наводнения Администрация Туапсинского района сообщила об открытии пляжей после наводнения РИА «Новости»

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В Туапсинском районе открыли пляжи после подтоплений. Однако местные власти сохранили ограничение на купание до 26 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале районной администрации.

«В Туапсинском районе завершились основные работы по расчистке пляжей от мусора, принесенного сильными ливнями. На 21 из 22 пляжей, которые открыты в муниципалитете, восстановлено пляжное оборудование», — уточнил источник.

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Районная администрация указала, что в работе задействовали спасателей, специалистов ДРСУ из разных районов Кубани и местных жителей. С прибрежной территории с помощью экскаваторов, бульдозеров, тракторов и самосвалов убрали обломки и мусор.

Недельный запрет на купание в Туапсе ввели 13 июля из-за залповых дождей. Позже его продлили до 26 июля. Сейчас в муниципалитете продолжают ликвидировать последствия непогоды. В регионе до сих пор действует режим ЧС.

В среду, 12 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за три часа в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков. Из-за этого некоторые дома в районе подтопило. В результате залповых дождей в регионе погибли четыре человека, включая 15-летнего подростка.