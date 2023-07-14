Криминал 14 июля 2023, 18:19 Тело пропавшего при подтоплениях в Туапсе 15-летнего подростка нашли на берегу моря Следком: пропавшего при подтоплениях в Туапсе подростка нашли погибшим на берегу моря

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Тело пропавшего при подтоплениях в Туапсе подростка нашли на берегу моря. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Погибшего обнаружили в поселке Майский. Число жертв непогоды возросло до пяти.

«В рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело пропавшего 15-летнего подростка», — передали в ведомстве.

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Во время разгула стихии смыло частный дом с тремя людьми, а также автомобиль с мужчиной. Тела пропавших 19-летней девушки и 67-летнего мужчины обнаружили, после в салоне авто нашли еще одного жителя с признаками утопления.

«Также на берегу моря в поселке Ольгинка обнаружено тело 73-летнего мужчины, личность которого в настоящее время установлена. Поиски 23-летней девушки продолжаются», — добавили в Следкоме России.

О ходе расследования уголовного дела доложили главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧС в Туапсинском районе. Как продвигаются работы проверил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, он также пообщался с жителями.

В первую очередь Кондратьев осмотрел школу № 30 в поселке Новомихайловский. Он поручил предотвратить подтопления в здании, ведь вода заходит туда не в первый раз, и подготовить заведение к новому учебному году. Губернатор поблагодарил всех неравнодушных, кто помогал расчищать подтопленные территории и квартиры от ила и грязи.

Ранее на курортах Краснодарского края объявили штормовое предупреждение из-за мощных ливней. Интенсивные дожди привели к подтоплениям в Сочи, пляжи города закрыли.