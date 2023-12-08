Мир 08 декабря 2023, 12:55 План США по принуждению России к невыгодным переговорам оценили в Кремле Песков назвал нереалистичным план США по принуждению России к переговорам

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Планы американской администрации добиться от России переговоров с Украиной на невыгодных для нее условиях являются нереалистичными. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«План США, которым они хотят добиться от России переговоров с Украиной на невыгодных условиях является нереалистичным», — сказал он.

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Ранее представитель Белого дома Джонатан Файнер заявил, что администрация президента США намерена убедить российскую сторону приступить к переговорному процессу на выгодных условиях для Украины. По его словам, диалог должен опираться на устав ООН по части территориальной целостности и суверенитета Украины.

Песков отмечал, что Россия готова вести переговоры с Украиной. При этом он подчеркнул, что цели специальной операции стоят у страны в приоритете.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что от Украины не поступали сигналы о готовности к мирному урегулированию ситуации.